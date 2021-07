Halbleiter: Engpässe bis ins Jahr 2022 erwartet

London. Die Halbleiterknappheit mit ihren negativen Folgen beispielsweise für Automobilbauer wird nach Experteneinschätzung noch bis weit ins kommende Jahr hinein andauern. In manchen Bereichen wie Speicherchips dürfte sich die Lage erst in den Jahren 2023 bis 2024 entspannen, sagte Alan Priestley von der Analysefirma Gartner am Montag der dpa. Die Autohersteller seien von den Lieferengpässen besonders hart getroffen worden. Eine Kombination aus technologischem Wandel vom Verbrenner zur E-Mobilität und Coronaeffekten hätte Zusatzprobleme geschaffen, so Priestley. (dpa/jW)