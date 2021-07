Ukrainische Armee probt Krieg

Kiew. Die Ukraine hat am Montag in ihrer westlichen Region um die Stadt Lwiw Militärmanöver gestartet, an denen auch Einheiten aus den USA, Polen und Litauen teilnahmen. »Die Startzeremonie ist heute abgehalten worden«, sagte ein Sprecher der ukrainischen Streitkräfte. An der Übung unter dem Namen »Drei Schwerter 2021« sind mehr als 1.200 Militärangehörige und mehr als 200 Einsatzfahrzeuge beteiligt. Es ist das erste Mal, dass solche gemeinsamen Manöver in der Ukraine stattfinden. 2014 hatten die Ukraine, Polen und Litauen solche Übungen im Osten Polens abgehalten. Auch die Spannungen im Donbass halten an. Die ukrainischen Truppen stehen dort den international nicht anerkannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk gegenüber. Bei den Kämpfen wurden seit 2014 mehr als 13.000 Menschen getötet. (AFP/jW)