Afghanistan: Schweden stoppt Abschiebungen

Stockholm. Schweden weist aufgrund des Wiedererstarkens der Taliban in Afghanistan bis auf weiteres keine Menschen mehr in das Land aus. Wie die schwedische Migrationsbehörde am Freitag mitteilte, hat sich die ohnehin schwierige Sicherheitslage in Afghanistan innerhalb kurzer Zeit verändert, nachdem die militant islamistischen Taliban die Kontrolle über große Teile des Landes übernommen haben. Deshalb habe man sich zu einem sogenannten Vollstreckungsstopp entschlossen. Wie lange der Stopp gelte, lasse sich noch nicht sagen, erklärte die Behörde. (dpa/jW)