Türkei: Gergerlioglu wieder Abgeordneter

Istanbul. Nach seiner Haftentlassung kann der Oppositionspolitiker Ömer Faruk Gergerlioglu nun auch wieder seine Arbeit als Parlamentsabgeordneter in der Türkei aufnehmen. Im Parlament in Ankara wurde am Freitag eine Gerichtsentscheidung verlesen, mit der der Politiker der linken und besonders unter Kurden verankerten Partei HDP seinen Abgeordnetenstatus wiedererlangt. Gergerlioglu war das Mandat entzogen worden, weil er im Zusammenhang mit einem Tweet aus dem Jahr 2016 wegen »Terrorpropaganda« zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden war. Anfang April ging er für drei Monate ins Gefängnis, wurde jedoch auf Anordnung des Verfassungsgerichts freigelassen. (dpa/jW)