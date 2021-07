Paris: Weitere Konferenz zu Libanon geplant

Paris. Zum vierten Mal binnen eines Jahres organisiert Frankreich eine internationale »Hilfskonferenz« für den Libanon. Sie soll am 4. August in Zusammenarbeit mit der UNO stattfinden, wie das Außenministerium in Paris am Freitag mitteilte. »Die Lage im Libanon verschlechtert sich von Tag zu Tag«, erklärte das französische Außenministerium. Frankreich dringt immer wieder auf Bildung einer »glaubwürdigen« Regierung im Libanon. (AFP/jW)