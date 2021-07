Ukraine: Neuer Innenminister gewählt

Kiew. Die Ukraine hat mit Denis Monastirskij einen neuen Innenminister. Das Parlament in der Hauptstadt Kiew stimmte am Freitag mit großer Mehrheit für den Politiker der Partei von Präsident Wolodimir Selenskij. Das teilte die Rada im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der 41jährige tritt die Nachfolge von Arsen Awakow an, der am Dienstag seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte. (dpa/jW)