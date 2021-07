»Ibiza-Ausschuss« in Österreich beendet

Wien. Zur Beendigung der Tätigkeit des parlamentarischen »Ibiza-Untersuchungsausschusses« in Österreich haben die mitregierenden Grünen die konservative ÖVP scharf angegriffen. Es sei aufgedeckt worden, wie die frühere Regierung von ÖVP und rassistischer FPÖ versucht habe, »heimlich, still und leise« die Republik zugunsten ihrer Freunde umzubauen, sagte die Grünen-Abgeordnete Nina Tomaselli am Donnerstag. Der Ausschuss ging dem Verdacht nach, dass die von 2017 bis 2019 regierende ÖVP-FPÖ-Koalition käuflich war. Auslöser der Untersuchung war das 2017 veröffentliche Ibiza-Video, das zum Bruch des Bündnisses geführt hatte. (dpa/jW)