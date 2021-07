Afrika: Starker Anstieg von Coronatodesfällen

Kapstadt. Auf dem afrikanischen Kontinent hat sich die Zahl der registrierten Todesfälle aufgrund von Coronaerkrankungen innerhalb nur einer Woche um 43 Prozent erhöht. »Dieser Anstieg ist der schnellste, den der Kontinent je gesehen hat«, sagte die Afrika-Direktorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Matshidiso Moeti, am Donnerstag. Mangel an Sauerstoffgeräten und freien Betten auf Intensivstationen seien demnach die Hauptgründe für den rasanten Anstieg. Dies sei eine klare Warnung, dass Krankenhäuser auf dem Kontinent ihre Belastungsgrenze erreicht hätten, so Moeti. Der Großteil aller Todesfälle sei in Namibia, Südafrika, Tunesien, Uganda und Sambia registriert worden. Auch die Zahl der gemeldeten Infektionen sei im vergangenen Monat um eine Million Fälle gestiegen. (dpa/jW)