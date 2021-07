Am letzten Sonnabend haben wir an dieser Stelle eine Veranstaltung mit Esther Bejarano am 16.7. in Gera angekündigt. Nun ist Esther im Alter von 96 Jahren verstorben. Wir trauern, vor allem aber sind wir dankbar für diese starke Stimme, die sich unermüdlich gegen Hass, Hetze und Unmenschlichkeit einsetzte. Esther Bejarano war und ist uns allen ein großes Vorbild, das uns insbesondere in Momenten der Schwäche neuen Mut schöpfen lässt. Vielen Dank, Esther!

»Gegen das Vergessen«. Festival. Mit Texten, Musik und Gesprächen soll an den Sommer 2018 erinnert werden, in dem extrem rechte Gruppen und Parteien im Schulterschluss durch Chemnitz zogen. Der offen gezeigte Rassismus schlug in brutale Übergriffe auf Menschen um. Das Festival zieht auch einen Erinnerungsbogen in die Zeit des Nazifaschismus. Donnerstag, 15.7., 15 Uhr, Chemnitz, Park der Opfer des Faschismus (Nähe Johanniskirche). Veranstalter: VVN-BdA Chemnitz

»75 Jahre VVN Frankfurt und Hessen«. Feier. Grußadressen dürfen gerne an frankfurt@vvn-bda.de geschickt werden, diese werden dann auf der Homepage veröffentlicht. Abgesehen von 2 Euro Verwaltungsgebühr ist der Eintritt frei, Tickets unter: brotfabrik.de/vvn oder Telefon: ADticket 0180 60 50 400. Sonntag, 18.7., Frankfurt am Main, Bachmannstr. 2–4. Veranstalter: VVN Frankfurt und Hessen

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.