Nachschlag: Hunger ohne Grenzen

Fenoarisoa Ralaiharinony/Welternährungsprogramm WFP/dpa Nur Brosamen bleiben: Die Hungersnot hat sich im Kontext der Coronapandemie um 18 Prozent ausgeweitet

Die Hungersnot nimmt weltweit zu – laut einem UN-Bericht ist die Zahl der an Hunger leidenden Menschen im Kontext der Coronapandemie um 18 Prozent gestiegen. Ist das eine Überraschung? »Leider nicht (…), dieser Trend zeigt sich seit einiger Zeit«, so Amy Neumann-Volmer von »Ärzte ohne Grenzen« im DLF-Interview. Neumann-Volmer führt das Beispiel Madagaskar an: Im Süden des Landes warte man »seit mehreren Ernten auf Regen, es wächst nichts mehr vor Ort. (…) Die Menschen leiden unter der Coronapandemie und am fehlenden Tourismus und Arbeit.« Unterm Strich sei die Ernährungssituation »dramatisch«, mindestens 12.000 Kinder seien von den Folgen der Hungersnot ernsthaft bedroht, die Wasserversorgung sei außerdem schlecht. Neumann-Volmer spricht von »vergessenen Bevölkerungen«. Die UNO formuliert es so: Von dem Ziel, den Hunger bis 2030 auszurotten, sei die »Staatengemeinschaft« bereits vor der Pandemie abgekommen. Diese habe nun darüber hinaus für Rückschritte gesorgt. (rsch)