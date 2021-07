Alte Bekannte, neue Allianzen

imago images/Everett Collection Der vielleicht beste Trommler überhaupt: Milford Graves in Action

Für den Briten Derek Bailey war er einer der ganz wenigen, die wirklich Free Jazz spielten. Für den Wuppertaler Peter Brötzmann war er der beste Trommler überhaupt, einmal abgesehen vielleicht von Max ­Roach. Er ist zu hören auf Alben von Albert Ayler, dem New York Art Quartet, von Paul Bley, Don Pullen, John Zorn oder Anthony Braxton. Die Rede ist von Milford Graves, der bereits in den 1960er Jahren damit begann, sich auf afrikanische und indische Traditionen zu beziehen und die konventionellen Funktionen des Schlagzeugsets in Frage zu stellen. Dazu stimmte er seine Trommeln tiefer und improvisierte melodisch, polymetrisch oder nichtmetrisch. Milford Graves, dessen Kunst den Mythos vom regelmäßigen Herzrhythmus in Frage stellte, ist im Februar 2021– ausgerechnet – einem Herzleiden erlegen.

Seine eigentümliche und unverkennbare Spielweise ist jetzt noch einmal »in full effect« zu erleben – und zwar in feinen Duo- und Triokonstellationen. »Sacred Ceremonies« heißt eine wunderschön aufgemachte Dreier-CD-Box, die zum 80. Geburtstag des Trompeters Wadada Leo Smith auf dem finnischen TUM-Label erschienen ist. Die Aufnahmen liegen ein paar Jahre zurück und datieren vom Winter 2015 und dem Frühjahr 2016, als Smith mit Milford Graves und dem Bassisten Bill Laswell (Material, Last Exit, Painkiller) ins Studio ging. Drei herausragende Musiker mit ganz unterschiedlichen Handschriften, die auf höchstem Niveau miteinander kommunizieren. Schlagzeug und Trompete, Trompete und Bass und schließlich als Höhepunkt Trompete, Bass und Schlagzeug. Titel wie »Social Justice – A Fire for Reimagining the World« oder »Myths of Civilisations and Revolution« suggerieren politische Aktualität, belegen aber zugleich die Beharrlichkeit, Emanzipation im Blick zu behalten. Im Studio, im Austausch, sind Freiräume zu gewähren und zu erfahren, die man anderswo vergeblich sucht. Hier ist alles permanent im Fluss. Genaues Zuhören wird reichlich belohnt!

Verglichen mit dem wuchtigen Powerplay eines Milford Graves bewegt sich der Norweger Thomas Strønen am anderen Ende des Spektrums. Äußerst filigran und subtil setzt er die Töne seines Instruments ein, das er – eine Mischung aus akustischen und elektronischen Klangerzeugern und Effektgeräten – als »beatable items« bezeichnet. Als Drummer könnte man ihn als Pointillisten charakterisieren, der statt Rhythmen Räume eröffnet. Bekannt wurde er hierzulande als Teil des Avantgardeduos Humcrush an der Seite von Ståle Storløkken (u. a. Supersilent), als Teil des Duos Food an der Seite des Briten Iain Ballamy und nicht zuletzt mit einem eigenen Quintett als Time Is A Blind Guide.

Strønen beackert also ein weites Feld zwischen Electronica, Ambient, Minimalismus und skandinavischer Folklore, und wenn man so will, erzählt sein neues Trio genau davon. Auch hier ist die Besetzung ungewöhnlich: Neben Strønen sind auf »Bayou«, dem Debütalbum des Trios, noch die Pianistin Ayumi Tanaka und die Klarinettistin, Sängerin und Perkussionistin Marthe Lea zu hören. Man hat sich über zwei Jahre lang zu einem Jour fixe kennengelernt, indem man miteinander frei improvisierte und verschiedenen Ideen Raum gab, sich zu entwickeln. Die ersten Töne auf »Bayou« sind geradezu skrupulös mit Bedacht gewählt, aber dann legt der Titeltrack erst mal eine falsche Fährte in Richtung Song, die dann auf Albumlänge eben nicht wieder erscheint. Statt dessen herrscht eine radikale Reduktion der Töne vor, deren asketische Dramaturgie deutlich in die Neue Musik weist. Die Faszination dieses achtsamen Ideenflusses von »Bayou« wird dadurch verstärkt, dass die erstaunlich transparente Produktion des Albums die Stille zwischen den Tönen und die dynamischen Momente des Austausches einzufangen verstanden hat.

Dass das freie Spiel auch in eine ganz andere Richtung der Häufung und Verdichtung von Sounds gehen kann, zumal wenn man sich einer alten Produktionsweise erinnert und zudem das Prinzip der »Supergroup« noch für tragfähig hält, zeigt ein Album wie »XXXX« von Michael Wollny, Emile Parisien, Tim Lefebvre und Christian Lillinger. Wie zu »Bitches Brew«-Zeiten hat sich das höchst prominente Quartett im Dezember 2019 ein paar Konzertabende gegönnt, um ohne größere Absprachen miteinander zu jammen. In einer zweiten Arbeitsphase wurde das Livematerial dann im Februar 2020 in einem Studio in den USA unter Mitwirkung von Wollny und Lefebvre nachbearbeitet, in Stücke geschnitten und zu Stücken geformt. Das Resultat dieser Postproduktion bekam den Titel »XXXX«, was für »explore«, »expand«, »exploit« und »exterminate« stehen soll. Es wird vor allem die Fans von Wollny und Parisien überraschen, während die Lillinger-Fraktion eher indifferent reagieren dürfte. Das »Neuland«, das hier laut Wollny betreten werden sollte, klingt doch ziemlich altbacken, lässt an vergleichbare Produktionsweisen von Faust oder Can denken.

Wenn das Quartett jetzt mit dem Album tourt, dürfte es spannend sein zu beobachten, in welche Richtung sich das Material entwickelt. Zurück zur ursprünglichen Liveenergie? Oder weiter auf der Basis des überarbeiteten Albummaterials? Immerhin: Die Aufwertung der Postproduktion ist in der jungen Jazz-Szene schon mal ein produktiver Ansatz, wenngleich das Marketing die künstlerische Substanz etwas übertrifft.

Und da wir jetzt auf Umwegen wieder beim Krautrock gelandet sind, kann man ja mal daran erinnern, dass der großartige Mani Neumeier (Guru Guru) nicht nur an Silvester seinen 80. Geburtstag feierte, sondern auch die trotz Pandemie noch mögliche Chance nutzte, Mitte Oktober 2020 quasi als vorgezogenes Geburtstagsgeschenk an sich selbst ein Konzert zu geben. Man mag sich gar nicht vorstellen, was der Konzertlockdown für Musiker und Musikerinnen bedeutet, die übers Jahr fast permanent auf Tour sind, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Neumeier, der eben nicht nur Guru Guru ist, sondern auf seine Anfänge in der Improvszene der 1960er an der Seite von Irène Schweizer oder im Globe Unity Orchestra zurückblicken kann und zudem eine zweite Heimat in der japanischen Experimental- und Noise-Szene hat, wählte sich als Duopartner fürs Konzert in Mannheim den experimentierfreudigen und abenteuerlustigen Gitarristen Kazuhisa Uchihashi. Es sollte ein wilder, durchaus psychedelischer Ritt werden, zumal die beiden Musiker ihr blindes Verständnis füreinander in hochenergetische Free-Form-Klangräume transformieren. Als besonderes Zeichen der Resilienz ließen sie das Irdische leichthin hinter sich und nahmen »Stones from Mars« (Songtitel) in den Blick. Ein Aufbruch, möglicherweise.