Ärmelkanal: 123 Flüchtlinge gerettet

Lille. Auf dem Ärmelkanal sind binnen eines Tages 123 Flüchtlinge in Seenot gerettet worden, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag meldete. Die Flüchtlinge, darunter mindestens elf Frauen und zwei Kinder, seien in mehreren Booten von Frankreich nach Großbritannien unterwegs gewesen, teilten französische Behörde am Montag mit. Ein in Seenot geratenes Boot mit 55 Migranten an Bord wurde vor Équihen-Plage geborgen, ein weiteres Boot mit 37 Menschen war vor Dünkirchen gestrandet. Die Menschen wurden per Hubschrauber in Sicherheit gebracht. Die Insassen zweier weiterer Boote wurden nach Calais zurückgebracht. (AFP/jW)