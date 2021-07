Afghanistan: Taliban warnen Türkei

Kabul. Die afghanischen Taliban haben die Türkei gewarnt, den Einsatz ihrer Truppen zur Sicherung des Flughafens in der afghanischen Hauptstadt Kabul zu verlängern. Man werde sich »gegen sie stellen, wie wir uns gegen die 20jährige Besatzung gestellt haben«, hieß es in einer am Dienstag von den Taliban veröffentlichten Erklärung. Eine Verlängerung der »Besatzung« werde Feindseligkeit gegenüber türkischen Beamten hervorrufen und die bilateralen Beziehungen beschädigen. Ein sicherer Betrieb des Flughafens gilt als Voraussetzung dafür, dass Botschaften und internationale Vertretungen nach dem Abzug der NATO-Truppen im Land bleiben. (dpa/jW)