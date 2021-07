Maas in die USA aufgebrochen

Detroit. Kurz vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Washington ist Außenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag zu einer dreitägigen USA-Reise aufgebrochen. Er wollte zunächst in der einstigen Industriemetropole Detroit im Nordosten des Landes Station machen und eine Produktionsstätte des Pharmakonzerns Pfizer, der mit dem deutschen Unternehmen Biontech bei der Produktion von Impfstoff gegen Corona zusammenarbeitet, besuchen. Am Abend sollte der Außenminister weiter nach New York reisen, wo er am Donnerstag an einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum Libyen-Konflikt teilnimmt. (dpa/jW)