USA: Inflationsrate auf höchstem Stand seit 2008

Washington. In den USA hat die Inflation im Juni stark angezogen. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise um 5,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Das ist die höchste Rate seit August 2008. Im Mai hatte die Teuerungsrate noch bei fünf Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im Juni um 0,9 Prozent. Die Kerninflation betrug im Juni verglichen mit dem Vorjahresmonat 4,5 Prozent. Der Anstieg der Inflationsrate wird durch die immer weitergehende Aufhebung von ­Coronabeschränkungen begünstigt. So sind die Preise für Hotelaufenthalte, Autovermietungen, Bekleidung und Flugreisen deutlich gestiegen. Vor allem aber wurden Gebrauchtwagen deutlich teurer. Zudem liegt der Ölpreis immer noch höher als im Vorjahresmonat. (dpa/jW)