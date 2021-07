Institut: Weniger Heimarbeit im Juni

München. Eine steigende Zahl von Beschäftigten in Deutschland arbeitet wieder im Büro und nicht mehr in der eigenen Wohnung. Im Juni ist der Anteil derjenigen, die zumindest zeitweise im Homeoffice tätig sind, von 31 auf 28,4 Prozent gefallen. Das schätzt das kapitalnahe Münchner Ifo-Institut in einer am Montag veröffentlichten Meldung. Im Dienstleistungsbereich ist der Anteil der Heimarbeiter nach wie vor sehr groß, ging aber von 41,5 auf 38,5 Prozent zurück. (dpa/jW)