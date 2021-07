GEW gegen Kürzungen im Südwesten

Stuttgart. Die Bildungsgewerkschaft GEW hat den für 2022 geplanten Kürzungskurs der Koalition aus Bündnis 90/Die Grünen und CDU in Baden-Württemberg scharf kritisiert. »Die grün-schwarze Landesregierung verabschiedet sich schon wenige Wochen nach ihrem Start von den meisten bildungspolitischen Zielen, die sie in ihren Koalitionsvertrag geschrieben hat«, sagte GEW-Landeschefin Monika Stein am Montag der dpa. (dpa/jW)