Prozess: Wohlleben verweigert Aussage

München. Der als Unterstützer der faschistischen Terrorgruppe »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) verurteilte Neonazi Ralf Wohlleben wird am Donnerstag nicht in einem Prozess gegen eine mutmaßliche Rechtsterroristin in München als Zeuge aussagen. Die Ladung wurde vom Oberlandesgericht München aufgehoben. Er habe sich über seinen Anwalt auf ein umfassendes Auskunftsverweigerungsrecht berufen, sagte ein Gerichtssprecher am Montag gegenüber dpa. In dem Verfahren ist eine Heilpraktikerin aus Franken angeklagt, weil sie Anschläge gegen Kommunalpolitiker und Muslime geplant haben soll. Wohlleben soll mit der Angeklagten in Kontakt gestanden haben, wie Ermittler im Verfahren berichteten. (dpa/jW)