Nach Angriffen: Pride Parade in Georgien abgesagt

(AP Photo/Ivan Valencia)

Tiflis. Die Pride Parade in Georgiens Hauptstadt Tiflis ist nach gewaltsamen Angriffen auf LGTBQI-Aktivisten und Journalisten abgesagt worden. »Der Marsch wird heute nicht stattfinden«, erklärten die Organisatoren am Montag auf Facebook. »Wir können keine Menschenleben riskieren«, hieß es zur Begründung. Die Straßen seien »voller gewaltbereiter Angreifer«. Mehrere hundert Gegner der Demonstration für die Rechte der LGBTQI-Gemeinschaft hatten sich bereits am Vormittag in der Nähe des Parlaments der Hauptstadt der Kaukasusrepublik versammelt. Die Organisatoren der Pride Parade erklärten zudem, dass ihre Büros von »Homophoben« angegriffen worden seien. Gegen die Pride Parade hatte sich zudem auch Regierungschef Irakli Garibaschwili ausgesprochen. Er verwies auf die Gefahr von Auseinandersetzungen, weil derartige Demonstrationen »für einen Großteil der georgischen Gesellschaft inakzeptabel« seien. Die Abhaltung der Pride Parade sei »nicht vernünftig«, weil diese darauf angelegt sei, »zivile Unruhen und Chaos auszulösen«. (AFP/jW)