Frau in Berlin von Polizist niedergeschossen

Berlin. Ein Polizist hat bei einem Polizeieinsatz in Berlin-Gesundbrunnen am Dienstag abend eine Frau niedergeschossen. Sie wurde dadurch schwer verletzt. Laut einem Bericht der Berliner Zeitung waren Beamte zur Wohnung der Frau gerufen worden und hatten diese mit einem Messer in der Hand angetroffen. Als sie auf die Polizisten zugegangen sei, habe einer der Beamten einen Schuss auf die 38jährige abgegeben, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Rettungskräfte haben die Frau in ein Krankenhaus gebracht, wo sie notoperiert werden musste. Laut Bericht befand sie sich anschließend außer Lebensgefahr. (jW)