Bosch will Produktion von Bremsscheiben verkaufen

Gerlingen. Der Technologiekonzern und Autozulieferer Bosch peilt einen Verkauf seiner Pkw-Bremsscheibenproduktion an. Man prüfe eine Veräußerung und habe die Beschäftigten und ihre Vertreter am Mittwoch über diese Pläne informiert, teilte das Gerlinger Unternehmen mit. Betroffen wären etwas mehr als 900 Arbeiter in drei hessischen Gießereien in Breidenbach, Biedenkopf-Ludwigshütte und Lollar. Es gebe nur »sehr eingeschränkte« unternehmerische Spielräume, um die Bremsscheibenproduktion langfristig profitabel weiterzuentwickeln, argumentierte Bosch. Die IG Metall kritisierte, dass die Nachricht die Beschäftigten unmittelbar vor den Werksferien ereilt habe. (dpa/jW)