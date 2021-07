Mineralölwirtschaft gründet neuen Verband

Berlin. Die Mineralölwirtschaft in Deutschland will ihre Interessen künftig in einem neuen Verband organisieren. Der Verein soll »en2x – Wirtschaftsverband Fuels und Energie« heißen und die bisherigen Interessenvertretungen – den 1946 gegründeten Mineralölwirtschaftsverband (MWV) sowie das 1984 ins Leben gerufene Institut für Wärme und Mobilität (IWO) – vollständig ersetzen, wie der MWV am Donnerstag mitteilte. (dpa/jW)