Tarifstreit im Großhandel spitzt sich zu

Berlin. Nach dem Einzelhandel empfahl auch die Kapitalseite im Groß- und Außenhandel den tarifgebundenen Unternehmen der Branche, die Löhne und Gehälter auch ohne Tarifabschluss spätestens zum 1. Dezember freiwillig um zwei Prozent zu erhöhen, wie dpa am Donnerstag meldete. Der Verdi-Bundesfachgruppenleiter für den Groß- und Außenhandel, Manfred Wirsch, kritisierte: Die Unternehmerseite wolle mitten in der laufenden Tarifrunde einseitig die Löhne in der Branche festlegen. Das Vorgehen der Unternehmer sei eine Missachtung der Leistung der Beschäftigten im Groß- und Außenhandel. (dpa/jW)