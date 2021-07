Öffis streichen Begriff »Schwarzfahren«

Berlin. Die »Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland« (ISD) hat die Ankündigung der Verkehrsgesellschaften in Berlin und München begrüßt, künftig auf den Begriff »Schwarzfahren« zu verzichten. »Es ist begrüßenswert, denn der Begriff hat für schwarze Menschen einen negativen Anklang«, sagte der Sprecher der Initiative, Tahir Della, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. »Es wird damit assoziiert, dass Schwarzes für etwas Negatives steht.« Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hatten gegenüber Bild bestätigt, Passagiere ohne gültigen Fahrschein nicht mehr als »Schwarzfahrer« zu bezeichnen. (AFP/jW)