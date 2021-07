»Cum-Ex«-Architekt Hanno Berger verhaftet

Frankfurt am Main. Der als Architekt von »Cum-Ex«-Aktiendeals gesuchte Anwalt Hanno Berger ist nach Justizangaben in der Schweiz festgenommen worden. »Die Schweizer Behörden haben uns mitgeteilt, dass der vor dem Landgericht Wiesbaden Angeklagte auf unser Auslieferungsgesuch hin in der Schweiz festgenommen wurde«, sagte ein Sprecher der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft am Freitag. Bergers Anwalt hatte zum Auftakt des Wiesbadener Prozesses gesagt: »Eine Auslieferung nach Deutschland kommt nicht in Betracht.« Schon die Androhung von Zwangsmaßen verletze die Souveränität der Schweiz. Zudem sei Berger »hospitalisiert«. (dpa/jW)