Iran: AKW Buschehr wieder hochgefahren

Teheran. Das iranische Atomkraftwerk Buschehr ist zwei Wochen nach der vorübergehenden Abschaltung am Sonnabend wieder ans Netz gegangen. Der »technische Fehler« sei behoben worden, sagte AKW-Chef Mahmud Dschafari. Das am Persischen Golf liegende AKW ist das einzige im Iran. Die Anlage mit einem 1.000-Megawatt-Reaktor wurde mit russischer Hilfe erbaut und im September 2011 in Betrieb genommen. 2016 begannen russische und iranische Firmen mit dem Bau zweier zusätzlicher Reaktoren in Buschehr. (AFP/jW)