Samoa: Eröffnung des Parlaments verschoben

Apia. Drei Monate nach der Parlamentswahl auf Samoa herrscht in dem Inselstaat weiter politisches Chaos. Staatschef Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi hat in einer Fernsehansprache am Sonntagabend (Ortszeit) angeordnet, die erste Sitzung des neuen Parlaments erneut zu verschieben. Als Grund gab er an, dass die Frauenquote nicht erfüllt sei. Bei der Wahl im April hatte die neu gegründete FAST-Partei unter Führung von Fiame Naomi Mataafa knapp die Mehrheit errungen. Mataafa wäre die erste Frau an der Spitze der Regierung. Der langjährige Regierungschef Tuilaepa Sailele Malielegaoi erkennt das Ergebnis allerdings nicht an. (dpa/jW)