Maaßen: Bezüge zur Antifa bei Öffentlich-Rechtlichen

Meiningen/Erfurt. Der frühere Bundesverfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen (CDU) hat von Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (ÖRR) Verfassungstreue gefordert. »Es ist seit Jahren bekannt, dass es Journalisten gibt, die Bezüge zur Antifa hatten und möglicherweise noch haben«, sagte Maaßen der dpa laut Meldung am Montag. Er beziehe sich dabei auf öffentlich zugängliche Informationen, erklärte er auf Nachfrage. Zuvor hatten Äußerungen des CDU-Politikers für harsche Kritik gesorgt. Maaßen hatte in einem Interview einen »klaren Linksdrall« in den öffentlich-rechtlichen Medien beklagt. (dpa/jW)