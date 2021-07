»Der Beamte schlug ihn mit der Faust ins Gesicht«

imago images/Hanno Bode Im Hamburger Stadtpark besteht seit dem 2. Juli freitags und sonnabends sowie an Tagen vor Feiertagen von 21 Uhr bis 6 Uhr ein Alkoholverbot (Hamburg, 2.7.2021)

In den sozialen Netzwerken sorgt derzeit ein Video für Empörung, das Polizeigewalt bei einem Einsatz gegen Feiernde im Hamburger Stadtpark am letzten Juniwochenende dokumentiert. Was ist über den Fall bekannt?

Auf dem Video ist zu sehen, wie mehrere Polizeibeamte um ein Einsatzfahrzeug herum stehen. Direkt vor dem Fahrzeug hat ein Polizist einen Jugendlichen – er ist 15 Jahre alt, wie wir inzwischen wissen – zu Boden gebracht. Der Beamte schlägt ihn mit der Faust ins Gesicht, obwohl der Jugendliche sich in keiner Weise wehrt oder Widerstand leistet.

Also ein klarer Fall von Polizeigewalt.

So ist es. Es darf nicht sein, dass ein Polizeibeamter einen am Boden fixierten, wehrlosen Jungen mit der Faust ins Gesicht schlägt. Das ist völlig unverhältnismäßig.

Nun sagt die Polizei, der Jugendliche habe als einziger aus einer Gruppe einem Platzverweis nicht Folge leisten wollen und habe die Beamten beleidigt. Wegen einer »Widerstandshandlung« sei er gezielt zu Boden gebracht worden. Diese Vorgeschichte sehe man auf dem Video nicht. Was sagen Sie dazu?

Die Rechtfertigung des Einsatzes durch die Polizei beweist nur das fehlende Unrechtsbewusstsein und die mangelnde Fehlerkultur bei der Hamburger Behörde. Ganz unabhängig davon, was vorher geschehen ist, ist das ein unverhältnismäßiges Vorgehen. Selbst wenn der Minderjährige die Polizeibeamten beleidigt haben sollte, ist das keine Rechtfertigung dafür, ihm mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, während er bereits am Boden liegt und fixiert ist.

Die Einsätze der Polizei im Stadtpark hatten zuvor schon zu einer Debatte in der Stadt geführt. Die Beamten sind an mehreren Wochenenden in großer Zahl gegen Feiernde vorgegangen, vorgeblich wegen Nichteinhaltung der Coronaregeln und diverser Straftaten. Wie bewerten Sie das?

In der Pandemie haben junge Leute monatelang auf vieles verzichten müssen. Discos, Klubs und Jugendtreffs waren geschlossen, Treffen mit mehreren Freunden untersagt. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass Jugendliche und junge Erwachsene gerade an schönen Sommertagen draußen feiern wollen. Gutsituierte Erwachsene können in Bars und Restaurants hemmungslos Alkohol konsumieren, während Jugendliche sich oft nur das Dosenbier beim Kiosk leisten können und sich daher im öffentlichen Raum aufhalten.

Wenn die Polizei dann mit einem Großaufgebot im Stadtpark auftaucht, wirkt das bei den jungen Leuten wie ein Eingriff in ihre Lebenssphäre, wie eine direkte Provokation. Dann kommt es zwangsläufig zur Eskalation und zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Feiernden. Dass die Stadt an Wochenenden mit einem Alkoholverbot und scharfen Kontrollen im Stadtpark reagiert, ist der falsche Weg. Diese autoritäre Krisenpolitik des Senats muss unverzüglich gestoppt werden. Die Jugendlichen müssen gehört, und ihre Wünsche und Bedarfe müssen stärker in den Blick genommen werden.

Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer hatte vor dem besagten Wochenende ein hartes Vorgehen im Stadtpark mit den Worten angekündigt, man werde »klare Kante« zeigen.

Es sind genau diese martialischen Drohungen, die für weitere Eskalationen sorgen, die dann wiederum auch zu neuer Polizeigewalt führen können. Der repressive Kurs der Hamburger Polizei ist an dieser Stelle komplett gescheitert. Meyer hätte sich lieber öffentlich für den Übergriff des Beamten auf den 15jährigen entschuldigen sollen.

Ihre Fraktion fordert die Suspendierung des Polizisten.

Ja, der Mann muss umgehend vom Dienst suspendiert werden. Es braucht sowohl disziplinarrechtliche als auch strafrechtliche Konsequenzen. Außerdem muss die Stigmatisierung und Kriminalisierung der Jugendlichen aufhören. Es müssen kommerzfreie Freiräume mit ausreichendem Platz geschaffen und die Alkoholverbote aufgehoben werden.