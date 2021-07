»Ocean Viking« rettet fast 370 Flüchtlinge

Rom. Die privaten Seenotretter des Schiffs »Ocean Viking« haben in einem großen Einsatz einige hundert Bootsmigranten im zentralen Mittelmeer geborgen. Insgesamt habe die Crew in der Nacht zu Montag fast 370 Menschen in libyschen Gewässern von einem Holzboot an Bord genommen, teilte die Rettungsorganisation SOS Méditerranée am Montag morgen mit. Das Boot drohte demnach während des fünfstündigen Einsatzes zu kentern. Die »Ocean Viking« ist derzeit das einzige im zentralen Mittelmeer operierende Schiff einer privaten Seenotretterorganisation. (dpa/jW)