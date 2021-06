Frankfurt/Main: Bahn baut Fernbahntunnel

Frankfurt am Main. Die Deutsche Bahn (DB) will unter der Innenstadt von Frankfurt am Main einen Fernbahntunnel mit zwei Gleisen bauen. Vorgesehen ist außerdem ein neuer Haltepunkt für ICE-Züge unter dem bisherigen Hauptbahnhof. Eine Machbarkeitsstudie habe ergeben, dass das Projekt realisierbar sei, meinte die DB am Montag. Die Bauzeit soll etwa zehn Jahre betragen. Als Kopfbahnhof verursache der Frankfurter Hauptbahnhof bislang häufig Verspätungen mit bundesweiten Auswirkungen. Als im September 2019 die Machbarkeitsstudie angekündigt worden war, war von Kosten in Höhe von knapp 3,6 Milliarden Euro die Rede. (dpa/jW)