»Widerstand gegen den Faschismus in Charlottenburg 1933–1945«. Vortrag und Diskussion mit Günter Wehner, der 88 Jahre alt ist und in Berlin-Wedding geboren wurde. Wissenschaftlich ist er u. a. durch seine Mitarbeit am vor kurzem fertiggestellten Werk »Widerstand in Berlin 1933–1945« (zwölf Bände) bekannt. Ein Schwerpunkt seiner Forschung war u. a. der Widerstand der Roten Hilfe. Heute, 18.30 Uhr, Berlin, Behaimstr. 17, Geschäftsstelle Die Linke. Veranstalter: VVN/VdA Gruppe Charlottenburg

»Aufstieg, Ausbeutung und Aufstände«. Stadtrundgang auf den Spuren des Kolonialismus in Hamburg. Rassismus und Kolonialismus werden hierzulande oft fälschlicherweise als Probleme der USA oder führender Kolonialländer wie Großbritannien und Frankreich angesehen. Die erforderliche Anmeldung bitte senden an: anmeldung@rls-hamburg.de. Dienstag, 6.7., 18 Uhr. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung

»Auf die Straße! Auf nach Ramstein! Stopp Air Base Ramstein«. Aktionswoche vom 4. bis 11.7. in Ramstein. Die Air Base Ramstein steht für Krieg mitten in Deutschland. Die Proteste gegen dieses Symbol für Krieg, Zerstörung und Umweltverschmutzung sind nach wie vor dringend notwendig, vielleicht mehr denn je. Weitere Infos: www.ramstein-kampagne.eu. Veranstalter: Aktionsbüro Stopp Air Base Ramstein Kampagne 2021

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.