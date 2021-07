Nachschlag: Schminke in den Augen

imago/ActionPictures »›Die Welt zu Gast bei Freunden‹ klingt natürlich auch besser als: ›Die Welt zu Gast in einem Land, in dem rassistische Serientäter sieben Jahre lang unentdeckt blieben‹«

Am Dienstag um 19.50 Uhr konnte man aufatmen: England hatte die DFB-Elf abserviert, die wieder gekeimte Hoffnung auf ein deutsches Europa früh erstickt. Schnell verschwanden die zahlreichen Deutschland-Fahnen, mit denen man seit der Urstunde des Partypatriotismus 2006 regelmäßig im Takt der großen Fußballturniere traktiert wird. Was auch heute noch viele vor lauter schwarz-rot-goldner Schminke in den Augen nicht sehen wollen: Das »Sommermärchen« war keineswegs so friedlich wie behauptet, parallel zum WM-Hype mordete der NSU. Aber »›Die Welt zu Gast bei Freunden‹ klingt natürlich auch besser als: ›Die Welt zu Gast in einem Land, in dem rassistische Serientäter sieben Jahre lang unentdeckt blieben‹«, wie es in der aktuellen Folge des ARD-Podcasts »Sport Inside« heißt, die schön illustriert, wie übelerregend das Gebräu aus Fußball und Nationalismus allerorten ist. Fazit: »Du und dein Boss ham nix gemeinsam bis auf das Deutschland-Trikot« (K. I. Z). Kann man nicht oft genug hören. (pm)