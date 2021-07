Ausflug ins All

Sheldon cooper/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Zum ersten Mal sind chinesische Raumfahrer für einen Außeneinsatz aus ihrer im Bau befindlichen Raumstation »Tiangong« (Himmels­palast) ausgestiegen. Das berichteten chinesische Medien. Die Taikonauten Liu Boming und Tang Hongbo verließen am Sonntag in ihren Raumanzügen die Station, um während eines mehrstündigen Einsatzes Arbeiten am Roboterarm vorzunehmen und eine Panoramakamera einzurichten. Es war der erste von zwei geplanten Außeneinsätzen. Drei Taikonauten, die von Kommandant Nie Haisheng angeführt werden, hatten das Kernmodul »Tianhe« vor zwei Wochen erreicht. An dieses sollen noch zwei weitere Module angeschlossen werden. Bis Ende 2022 soll die Raumstation fertig sein. (dpa/AFP/jW)