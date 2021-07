Die Synthese aus Halbaffe und Schnecke

imago images/KHARBINE-TAPABOR »Damals suchtete man Bücher noch in ihrer Hardwareform«: »Le liseur avec bougie« von Albert Robida (1848–1926)

Vanja stand am Gleis und guckte. Guckte die Langnese-Werbung und wie sie verschwand und guckte die Werbung danach, eine der Bundeswehr auf der Suche nach Fantasy-Schreibenden. Bis Mitte des 21. Jahrhunderts hätt’s das nicht gegeben, aber jetzt war die Reconquista des Mythos Teil des symmetrischen Krieges geworden, seitdem sich beide Seiten drauf geeinigt hatten, ihn homizidfrei zu führen. Menschenrechtsimperialismus eben. Wenn sie Werbung schalten müssen, dann kommen die Fantastikerinnen und Fantastiker zumindest nicht von sich aus zum Bund, dachte sich Vanja.

Sie gä-ä-ä-hnte, schmatz-schmatz, kaffeeschlürf. Dann Augen auf, und sie guckte einen Zug, der einfuhr und ihrer war. Da drinnen die Leute machten auf Arbeit wie sie. Guckten auch in ihre Endgerätbrille wie sie. Suchten aber sicher nicht wie sie nach Buchantiquitäten zum Kaufen und daheim ins Regal stellen, Angucken und Angeben damit, wenn mal wer besuchen kommt. Vanja suchtete Bücher in ihrer Hardwareform. Die Regale an der Decke waren schon so bedenklich vollgehangen, sie machte ihr Solo-Lindy-Hop-Workout jetzt im Bad, vor Furcht, da käm bei Erschütterungen doch was runter, klatsch, aua. Schuld dran war der letzte Einkauf: alles von Leif Randt, auch das mittelgute. Wenn die Dietmar-Dath-Werkausgabe vom Dath-Bot wirklich noch mehr erweitert werden sollte, bekam Vanja Angst, was noch Teureres mieten zu müssen als die anderthalb Zimmer unter Tage.

Deswegen die Vorsicht, deswegen das Gucken in den Archiven alter Internetscheiße. Sie hatte sich in einen Band verguckt, giftgelbgrün, Anfang der 2020er Jahre. Das war, wusste Vanja, die Farbe der Konferenzbände vom Verbrecher-Verlag. Davon hatte sie schon was zu Ronald M. Schernikau, of course, und was, was »Richtige Literatur im Falschen« hieß und wo’s drum ging, dass sich Schreiberinnen und Schreiber vor 100 Jahren drüber Gedanken machten, wie man literarischen Kampf mit politischem Kampf zusammendenken konnte, also nicht mehr so Schnarchnasen und Stümper sein wollten. »Literatur im politischen Kampf. Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Revolution und Reaktion« war deshalb auch der Titel, den ihr der Algorithmus anbot und der aus der gleichen Reihe war wie das »Richtige Literatur im Falschen«-Buch von 2016.

Vanja also beim Qualitätprüfen, eh sie was bestellte. Ging über einen Proxy ins Archiv von einer Zeitung, junge Welt, die damals linke Weltveränderer machten und heute linke Erdsezessionistinnen, die glaube ihre Redaktion auf einen chinesischen Satelliten ausgelagert hatten vor zehn, zwölf Jährchen. Findet da eine Besprechung vom Buch. Geschrieben von einem, über den sie beim Suchmaschinensuchen erfährt, dass der mit Mitte 30 zum Salafismus rübergemacht ist, nur um einen Selbstmordanschlag auf den eh schon greisen Bob Dylan zu verüben, indem er mit Dylan im Rollstuhl gegen einen offenen Hochspannungskasten rannte. Der schrieb:

»Dietmar Daths Beitrag, über dessen Qualität es hier keine Neuigkeiten zu berichten gibt, beiseite, verweist der Band zur Tagung, die bereits 2019 im Münchner DGB-Haus, 100 Jahre nach Gründung und Zerschlagung der Münchner Räterepublik abgehalten wurde, auf zweierlei Missstände: Realismus wurde, wird aber allgemein nicht mehr verstanden, und Realismus wurde, wird aber nicht mehr vermittelt. Als Beispiele für das ›Wurde‹ ­werden B. Traven und Oskar Maria Graf geführt, deren ›Dokumentarismus‹, wie es im Untertitel von Jonas Bokelmanns Beitrag heißt, eben nicht beim bloßen Aufzählen von Fakten bleibt, sondern sich zu diesen verhält – in beiden Fällen auf eine revolutionssolidarische Art.« Blablabla, teilhabende Beobachtung Fragenzeichen, blabla, irgendwas vom Rezensenten arrogant Gemeintes, schief Aufgefasstes mit und von Hacks.

»Was aber dieser Realismus ist, über den soviel Unklarheit in die Menschheit hierzulande hereingebrochen ist, darüber gibt es auch viel Unklarheit im Band. Jetzt doch mit dem Lukácsisten Dath, ist Realismus der Versuch eines Vorgehens, ›dass das Verhältnis von Variablen und Invarianten gemäß den tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten der Lage bestimmt‹. Enno Stahl, Mitherausgeber und Initiator der Tagungsreihe, wählt diesen Bezug Daths auch in seinem Beitrag mit Manifestcharakter, ›Für eine »Kämpfende Ästhetik«‹, gibt sich ansonsten Mühe, den Widerspiegelungsbegriff nach Hans Heinz Holz auszuführen und Georg Lukács zu schizophrenisieren, den in alte Klassikerschinken vernarrten Parteihörigen Lukács abzuwatschen, um den feinsinnigen Ästhetiker Lukács zu loben. Verinnerlicht aber ist der Realismusbegriff von Stahl wenig, wenn er eine Dialektik bemüht, die ›Realismus und Naturalismus synthetisieren‹ solle, ohne dabei aber wirklich dialektisch vorzugehen, und zu checken, dass das, was am Naturalismus aufhebbar ist, eben die versehentlich hineingeratenen realistischen Elemente sind, die es aus dem sonstigen positivistischen Plunder herauszuretten gilt. Handlungswilliger Realismus und handlungsfeindlicher Naturalismus sind nicht gleichrangig synthetisierbar, es sei denn, man ist so meschugge, dass man mit der Kreuzung von Mensch (Stand: jetzt, also halbaffig) und Schnecke zum allseitig-ausgebildeten, frei assoziierten Menschen kommen will.«

Hahahatschi. Vanja schnaubte sich die Nase und scrollte danach weiter durch die Pöbelei gegen das Buch, liest davon, dass Ingar Solty der andere Herausgeber ist und dass der schön blöde unfair gegenüber der Fantasy richtet und dass der ansonsten viel Kulturpolitisches sagt, wenig Anleitung zur Kulturproduktion, aber das muss ja auch nicht jeder bringen. Vanja guckte auch über Sätze, die lobten, die sie nicht genauer las, weil sie aus der Bahn raus und ins Büro rein musste – weil auch im zwangsgeizigen André-­Müller-sen.-Institut für Shakespearistik nimmt man das mit dem Zuspätkommen in der Probezeit übel. Und weil sie sich das Buch schon längst bestellt hatte. Dem Rezensenten zum Trotz, zungenstreck und »ätschbätsch« (Ronald M. Schernikau: »Legende«). Hab ich’s halt, les ich’s selber, besser is’.