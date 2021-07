Philippinen: Flugzeug der Armee verunglückt

Cotabato. Beim verunglückten Landeanflug einer Militärmaschine in den Philippinen sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden. Unter den Toten des Unglücks am Flughafen der südlichen Insel Jolo sind nach Militärangaben 42 Soldaten und drei Zivilisten. 49 weitere Militärs und vier Zivilisten wurden verletzt. An Bord hatten sich knapp hundert Menschen befunden. Fünf Soldaten wurden noch vermisst. Der Pilot des Transportflugzeugs vom Typ »C-130 Hercules« hatte die Landebahn verfehlt und dann die Kontrolle über die Maschine verloren, wie Armeechef Cirilito Sobejana sagte. (AFP/jW)