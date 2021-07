Südafrika: Haftantritt von Zuma verschoben

Johannesburg. Der gerichtlich festgesetzte Haftantritt des südafrikanischen Expräsidenten Jacob Zuma verschiebt sich. Das Oberste Gericht des Landes werde am 12. Juli Zumas Antrag auf Annullierung seiner Haftstrafe prüfen, berichteten südafrikanische Medien am Sonnabend mit Verweis auf ein Schreiben des Gerichts. Wegen Missachtung einer gerichtlichen Vorladung war Zuma am vergangenen Dienstag vom Verfassungsgericht zu einer Haftstrafe von 15 Monaten verurteilt worden, die er spätestens am Sonntag hätte antreten sollen. (dpa/jW)