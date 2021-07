Le Pen als Parteichefin wiedergewählt

Perpignan. Trotz seiner schweren Schlappe bei den jüngsten Regionalwahlen in Frankreich hat der rechte Rassemblement National seine Parteichefin Marine Le Pen im Amt bestätigt. Die 52jährige wurde mit gut 98 Prozent der Stimmen für ihre vierte Amtszeit an der Parteispitze wiedergewählt, wie der RN am Sonntag beim Parteitag im südfranzösischen Perpignan mitteilte. Gegenkandidaten gab es nicht. Die RN-Mitglieder hatten in den vergangenen Wochen per Post und online ihre Stimmen abgegeben. (AFP/jW)