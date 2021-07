»Ocean Viking« rettet erneut Geflüchtete

Rom. Die Seenotretter der privaten Organisation SOS Méditerranée haben bei einem weiteren Einsatz rund 20 Geflüchtete auf Booten im zentralen Mittelmeer in Sicherheit gebracht. Vier der 21 Menschen seien unbegleitete Minderjährige, teilte die Organisation in der Nacht zu Sonntag mit. Auf der »Ocean Viking« befänden sich damit 65 Gerettete, hieß es weiter. Die Crew ist seit wenigen Tagen im zentralen Mittelmeer unterwegs, um Flüchtlinge aus Seenot zu retten, die sich von Nordafrika in oft überfüllten Booten in Richtung EU aufmachen. (dpa/jW)