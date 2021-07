Afghanistan: Taliban weiter auf dem Vormarsch

Kandahar. Während die NATO-Truppen aus Afghanistan abziehen, gewinnen die Taliban zunehmend an Boden. Nach heftigen Kämpfen in der Nacht zum Sonntag zogen sich die Regierungstruppen aus dem strategisch wichtigen Distrikt Pandschwai im Süden des Landes zurück, wie der Gouverneur des Bezirks, Hasti Mohammed, AFP sagte. Zahlreiche Bewohner flohen in die Stadt Kandahar. Pandschwai ist bereits der fünfte Bezirk in der Provinz Kandahar, der in den vergangenen Wochen an die Taliban gefallen ist. (AFP/jW)