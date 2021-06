Schweden sucht neue Regierungsspitze

Stockholm. In Schweden hat nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Stefan Löfven die Suche nach einer neuen Regierungsspitze begonnen. Parlamentspräsident Andreas Norlén lud die Vertreter der verschiedenen Parteien im Reichstag am Dienstag nach und nach zu Einzelgesprächen. Er muss ausloten, wer die besten Chancen hat, vom Parlament akzeptiert zu werden. Den Auftakt machten die Sozialdemokraten um Löfven, die stärkste Fraktion im Parlament. Der 63jährige hatte gleich nach seinem Rücktritt am Montag angekündigt, auch für eine neue Regierung bereitzustehen. Die Gespräche dauerten bis jW-Redaktionsschluss an. (dpa/jW)