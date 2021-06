Anklage gegen früheren AfD-Abgeordneten

Koblenz. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hat Anklage gegen den früheren baden-württembergischen Landtagsabgeordneten Stefan Räpple erhoben. Sie wirft dem ehemaligen AfD-Politiker vor, im September 2020 in Mainz bei einer Demonstration gegen die Coronamaßnahmen zum gewaltsamen Sturz der Bundesregierung aufgerufen zu haben, wie dpa am Montag berichtete. Außerdem soll Räpple am 21. August 2020 in Berlin bei einer »Querdenker«-Demonstration gemeinsam mit anderen auf die Treppe des Reichstagsgebäudes vorgedrungen sein und dabei Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet haben. Das Landgericht Mainz muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden. (dpa/jW)