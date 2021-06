Mehr Steuergeld am Staat vorbeigeschleust

Berlin. Im vergangenen Jahr sind dem Fiskus mindestens 1,25 Milliarden Euro vorenthalten worden. Dies geht aus Zahlen des Bundesfinanzministeriums hervor, über die AFP am Montag berichtete. Die Summe ergebe sich aus den Urteilen und Strafbefehlen des Jahres 2020 wegen Steuerhinterziehung, heißt es in einem Schreiben des Ministeriums an den Bundestagsabgeordneten Markus Herbrand (FDP). 2019 betrug die Summe 745 Millionen Euro, 2018 waren es 907 Millionen Euro und 2017 waren es 1,21 Milliarden Euro. Die verhängten Geldstrafen summierten sich demnach auf 44,9 Millionen Euro. (AFP/jW)