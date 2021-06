Europarat kritisiert französische Gefängnisse

Strasbourg. Der Europarat hat sich »sehr besorgt« über die Zustände in französischen Gefängnissen und auf Polizeiwachen geäußert. Die Haftanstalten seien teilweise zu mehr als 200 Prozent überbelegt, hieß es in einem am Donnerstag in Strasbourg vorgelegten Bericht des Antifolterkomitees. Zudem sei die Hygiene unzureichend, und es gebe Ratten. Auf Polizeiwachen hätten Menschen zudem »Beleidigungen unter anderem mit rassistischem, homophobem oder transphobem Charakter durch Polizisten« erfahren. Teilweise seien Verdächtige nach eigenen Angaben auch mit einer Waffe bedroht oder geschlagen worden. Dies gelte auch für Minderjährige. Vertreter des Komitees hatten im Dezember 2019 zwölf Polizeieinrichtungen, vier Gefängnisse und eine forensische Psychiatrie in Frankreich besucht. (AFP/jW)