Jerusalem: Honduras eröffnet Botschaft

Jerusalem. Honduras hat seine Botschaft in Jerusalem eingeweiht. Israels Ministerpräsident Naftali Bennett bezeichnete Honduras’ Präsidenten Juan Orlando Hernández dabei am Donnerstag als »wahren Freund Israels«. Das rechts regierte Land ist damit der vierte Staat, der eine Botschaft in Jerusalem eröffnet. Der damalige US-Präsident Donald Trump hatte Jerusalem im Dezember 2017 im Alleingang als Hauptstadt Israels anerkannt. Im Mai 2018 verlegten die USA ihre Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Beide Schritte wurden international scharf kritisiert. (dpa/jW)