Tunesien: Knapp 300 Flüchtlinge gerettet

Tunis. Bei einem Bootsunglück vor Tunesiens Küste sind 267 Menschen gerettet worden. Die meisten von ihnen stammten aus Bangladesch, drei aus Ägypten, sagte ein Sprecher des Tunesischen Roten Halbmonds am Donnerstag der dpa. Einheiten der Marine hätten die Menschen an Land gebracht. So viele Geflüchtete sind nach Angaben der Organisation noch nie auf einmal in Tunesien gerettet worden. Ob auch Menschen ertranken, war zunächst unklar. Das Unglück ereignete sich demnach vor der Küste der Stadt Ben Guerdane in der Nähe der Grenze zu Libyen. (dpa/jW)