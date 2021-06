Kanada: Erneut Hunderte Gräber Indigener entdeckt

Regina. Auf dem Gelände eines weiteren früheren Internats für indigene Kinder in der kanadischen Provinz Saskatchewan sind Medienberichten zufolge Hunderte Gräber entdeckt worden. »Die Anzahl der nicht gekennzeichneten Gräber wird die bisher bedeutendste in Kanada sein«, wurde der Bund souveräner indigener Völker (FSIN) am Mittwoch (Ortszeit) zitiert. Eine genaue Zahl wurde in der Mitteilung nicht genannt. Vom 17. Jahrhundert bis in die 1990er Jahre wurden mit den »Residential schools« genannten Einrichtungen indigene Kinder ihren Familien entrissen, um sie »umzuerziehen«. (dpa/jW)