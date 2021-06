Brüssel setzt Sanktionen gegen Belarus in Kraft

Brüssel. Die EU hat am Donnerstag bereits angekündigte weitreichende Wirtschaftssanktionen gegen Belarus in Kraft gesetzt. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen Staatsunternehmen und sehen eine Beschränkung des Zugangs zum Kapitalmarkt der EU vor. Betroffen ist unter anderem der Handel mit Öl- und Gasprodukten, Kalisalz und Tabak. Präsident Alexander Lukaschenko drohte als Reaktion auf die Strafmaßnahmen mit der Verhängung des Kriegsrechts, beispielsweise für die westliche Region Grodno, die an Polen grenzt. (dpa/jW)