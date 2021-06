Rumänien: Bundeswehr im NATO-Einsatz

Bukarest. Die Bundeswehr beteiligt sich erstmals von Rumänien aus an der Überwachung des Luftraums entlang der NATO-Südostflanke. Dazu verlegte die Luftwaffe am Donnerstag zwei »Eurofighter« auf den Militärflughafen in Constanta am Schwarzen Meer. Sie sollen von dort aus gemeinsam mit der britischen Air Force »Schutzflüge« übernehmen, wie ein Sprecher der Luftwaffe in Berlin sagte. Die Verlegung sei seit längerer Zeit geplant und somit keine unmittelbare Reaktion auf aktuelle Spannungen. Rumänien drängt seit Jahren auf eine Stärkung des Kriegsbündnisses an der Südostflanke. (dpa/jW)