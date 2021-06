Finanzierung von neuem Kampfjet beschlossen

Berlin. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat am Mittwoch der Finanzierung einer nächsten Entwicklungsstufe des Rüstungsprojekts »Future Combat Airsystem« (FCAS) zugestimmt. In der Abstimmung am Mittwoch ging es um Kosten in Höhe von 4,5 Milliarden Euro. Das besagte Luftkampfsystem soll aus einem Kampfflugzeug bestehen, das von bewaffneten und unbewaffneten Drohnen begleitet wird. Es ist ein gemeinsames Projekt von Bundesrepublik, Frankreich und Spanien, das System soll im Jahr 2040 einsatzbereit sein und den bisherigen Kampfjet »Eurofighter« für zukünftige Kriegseinsätze ablösen. (dpa/jW)